Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin proje hazırlama becerilerini geliştirmek ve yapay zekâ teknolojilerinin eğitim süreçlerinde etkin kullanımını desteklemek amacıyla yeni bir eğitim programı düzenliyor. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Proje Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilecek 'Yapay Zekâ Destekli Proje Yazma Eğitimi' için başvuruların başladığı duyuruldu.

Proje Süreçleri Uygulamalı Olarak Anlatılacak

Eğitim programında proje fikrinin oluşturulmasından başvuru sürecine kadar tüm aşamalar ele alınacak. Katılımcılara, yapay zekâ destekli araçların proje hazırlama süreçlerinde etkili ve verimli kullanımı uygulamalı olarak aktarılacak.

Öğretmenlerin proje geliştirme kapasitesini artırmayı hedefleyen eğitimde, güncel teknolojilerin eğitim ve proje çalışmalarına entegrasyonu konusunda da bilgi paylaşımında bulunulacak.

Eğitim 16-18 Haziran Tarihleri Arasında Düzenlenecek

Yapay Zekâ Destekli Proje Yazma Eğitimi, 16-17-18 Haziran 2026 tarihlerinde Adıyaman SANKO Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilecek. Eğitimler her gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak.

Programın eğitmenliğini Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger üstlenecek.

Katılım Ücretsiz, Kontenjan Sınırlı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, eğitim programına katılımın ücretsiz olduğu, kontenjanın sınırlı tutulacağı ve katılımcılara eğitim sonunda katılım belgesi verileceği belirtildi.

Duyuruda, proje hazırlama becerilerini geliştirmek ve yapay zekâ teknolojilerini eğitim ile proje süreçlerine entegre etmek isteyen tüm öğretmenler eğitim programına davet edildi.

Kaynak : PERRE