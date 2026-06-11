Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen Adıyaman Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerin düşünsel gelişimlerini desteklemek ve kitapla kurdukları bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında gerçekleştirilen törene, Adıyaman Üniversitesi Vali Yardımcısı Uğur Kapar ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un yanı sıra il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, projenin yıl boyunca elde ettiği kazanımları yansıtan sinevizyon gösterimi izleyicilerle buluştu. Şiir yarışmasında birinci olan öğrencinin şiir sunumu ile Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi de program kapsamında sahnelendi.

Törenin devamında, yıl boyunca kitapla güçlü bağ kurarak gösterdikleri başarı ve gayretle öne çıkan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında öğrencilerin okuma alışkanlığının geliştirilmesi, eleştirel düşünme becerilerinin desteklenmesi ve entelektüel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan projenin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, öğrencilerin okuma alışkanlığını güçlendirmeye yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Program, ödül alan öğrencilerin tebrik edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE