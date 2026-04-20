Adıyaman Üniversitesi Beyaz Önlüklüler Öğrenci Topluluğu tarafından hazırlanan Ulusal ÜNİDES projesinin kabul edilmesinin ardından, onkoloji alanında akademik bir etkinlik gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Taş'ın danışmanlığını üstlendiği etkinliğe, Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliği yaptı.

Dekanlık İbn-i Sina Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Her Yönüyle Onkoloji Sempozyumu', akademisyenler ile öğrencileri buluşturdu. Sempozyumda Adıyaman Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi'nin tıbbi genetik, tıbbi patoloji, tıbbi biyoloji, halk sağlığı, dahiliye, hematoloji, psikiyatri ve tıbbi farmakoloji anabilim dallarından akademisyenler tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte onkolojinin multidisipliner yapısı vurgulanırken, alandaki güncel yaklaşımlar ve bilimsel gelişmeler ele alındı. Şehir dışından gelen öğrencilerin de katılım sağladığı sempozyumda, tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinden çok sayıda öğrenci dinleyici olarak yer aldı.

Bir buçuk gün süren program boyunca akademik bilgi paylaşımı ve etkileşimin ön planda olduğu belirtildi. Sempozyumun ardından şehir dışından gelen öğrenci ve akademisyenler için Adıyaman gezisi düzenlenerek kentin tarihi ve kültürel değerleri tanıtıldı.

Kaynak : PERRE