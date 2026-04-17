Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul kütüphanelerinin güçlendirilmesi ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla kitap bağışı kampanyası başlatıldı. 'Bir Kitap Gönder, Bir Hayat Başlasın' sloganıyla duyurulan kampanya kapsamında, öğrencilerin bilgiye erişiminin artırılması, okuma kültürünün geliştirilmesi ve daha donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, kampanyaya destek çağrısında bulunarak her kitabın bir öğrencinin hayatına dokunacağını ifade etti.

İletişim ve irtibat için Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'ne Hürriyet Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi No:185, Kahta / Adıyaman adresinden ulaşılabileceği bildirildi. Ayrıca kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin Fikret Sağmak (0531 997 74 03) ve Ömer İnce (0552 935 73 30) numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecekleri kaydedildi.

Kaynak : PERRE