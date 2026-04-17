Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda yaşanan üzücü olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı. Yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten Dayan, bu tür olayların yalnızca izlenerek çözülemeyeceğini ifade etti. Dayan, 'Üzülerek bir şeyleri değiştiremiyoruz maalesef, elimizi taşın altına korkmadan koymalıyız. Öncelikli olarak bu duruma nasıl gelindiği ortaya konulmalı' dedi.

'TOPLUMSAL GERİLİM VE SOSYAL PATLAMA UYARISI'

Türkiye'nin uzun süredir psikolojik ve ekonomik bir gerilim içinde olduğunu belirten Dayan, bunun toplumsal yansımalarına dikkat çekti. Açıklamasında, 'Ülkemiz uzun zamandır psikolojik ve ekonomik bir gerilim alanındadır. Bunun sonucu olarak maalesef sosyal patlamanın işaretleri görülmüştür. Toplum alarm veriyor artık' ifadelerine yer verdi.

Aile yapısı ve eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dayan, iki temel soruna işaret ederek, 'Eğitim ailede başlar, aile ise toplumun temelidir. Gündüz kuşağı programlara ve sosyal medya uygulamalarına bakıldığında aile kurumunun içinde bulunduğu durum açıkça görülmektedir. Bugün iki büyük problemle karşı karşıyayız: Disiplinsiz bir eğitim modeli ve sadece maddi beklentilere indirgenmiş aile yapısı. Bu durum ülkemizin en büyük beka meselesidir' dedi.

DAYAN'DAN 'ADALET, EĞİTİM VE GÜVENLİK' VURGUSU

Devletin temelinin adalet olduğunu vurgulayan Dayan, açıklamasında adalet kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Bir devlet adaletle yükselir, zulüm ile yıkılır. En zayıfın en güçlüden hakkını kolayca alabildiği devlet adaletlidir, aksi durumda ise zulüm söz konusudur' ifadelerini kullandı.

Toplumda adalet algısına ilişkin eleştirilerde bulunan Dayan, vatandaşların gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, 'Milletimiz izliyor ve görüyor. Kişiye göre adaletin işlediğini, emek harcamadan kazanç sağlayanların daha makbul görüldüğünü düşünüyor. Gençlerin yüksek puan almasına rağmen mülakatlarda elendiğini görüyor' dedi.

Açıklamasında toplumsal eşitsizliklere ve güvenlik sorunlarına da değinen Dayan, 'Bir çocuktan katil yaratan karanlık sorgulanmadan hiçbir sorun çözülemez. Bizler, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin en güvende olması gereken okullarda hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Gençlerimizin gözlerimizin önünde kayıp gitmesini istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

Dayan, açıklamasının sonunda tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, yaşanan olaylara karşı toplumsal tepkinin güçlü şekilde ortaya konulması gerektiğini belirtti. 'Adaletli, eğitimli ve geleceğe umutla bakan bir nesil; güvenilir ve yaşanabilir bir ülke istiyoruz' diyerek sözlerini tamamladı.

