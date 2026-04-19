Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Toplumsal Katkı ve Sosyal İnovasyon Zirvesi', akademi dünyası ile sosyal girişimcileri Tokat'ta bir araya getirdi. Zirveye Adıyaman Üniversitesi, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle katılım sağladı.

Adıyaman Üniversitesi Projeleriyle Zirvede Yer Aldı

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirilen zirvede Adıyaman Üniversitesi; 'Avrupa Dayanışma Projesi ESC30 KOD AI', 'Anne Üniversitesi' ve 'Tazelenme Üniversitesi' projeleriyle yer aldı.

Üniversiteyi temsilen programa; Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Emine Karakaplan Özer, Tazelenme Üniversitesi Ofisi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Semiha Aydın Özkan, Anne Üniversitesi Projesi adına Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hülya Coşgunaras ile KOD AI Proje Koçu ve Etkinlik Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Kuruçay katıldı.

Akademisyenlerden 'Üniversiteler Toplumsal Dönüşümün Parçası' Vurgusu

Açılış programında akademisyenler, üniversite yöneticileri, paydaş kurum temsilcileri ve öğrenciler yer aldı. Etkinlik müzik dinletisiyle başlarken, konuşmalarda üniversitelerin yalnızca bilgi üreten yapılar değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüme katkı sunan ve sosyal sorunlara çözüm geliştiren kurumlar olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, üniversiteler arası iş birliğinin artırılması ve sürdürülebilir projelerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

120'den Fazla Katılımcı

Zirveye 40'tan fazla üniversiteden 120'nin üzerinde katılımcı iştirak etti. Akademik oturumlarda toplumsal katkı, sosyal inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları ele alındı.

Alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan sunumlarda, birey ve kurumların toplumsal sorumluluk süreçleri farklı boyutlarıyla değerlendirildi.

Proje Stantlarına Yoğun İlgi

Etkinlik kapsamında kurulan stant alanlarında katılımcılar, üniversitelerin geliştirdiği sosyal sorumluluk projelerini inceleme, iyi uygulama örneklerini değerlendirme ve yeni iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunma imkânı buldu.

Kaynak : PERRE