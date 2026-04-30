Sarıharman ilkokul ve ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Müdür Tosun, 2. Geleneksel Çorba Şenliğine katılarak okul bahçesinde öğrencilerle voleybol oynadı.

Öğretmenlerle de bir araya gelen İl Müdürü Tosun, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Okul idaresinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sınıf ziyaretlerinde ise öğrencilerin etkinliklerine katılarak öğrenme süreçlerine eşlik eden İl Müdürü Tosun, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Ziyaret kapsamında okul yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Müdür Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Müdür Tosun gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada;

'Eğitimin her anına değer katan bu anlamlı buluşmada emeği geçen okul idaremize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor; öğrencilerimize başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.' İfadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE