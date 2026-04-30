Abdullah Küçük kimdir?

Abdullah Küçük, 1974 yılında Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenim yıllarını burada tamamladı, ardından yükseköğrenim için Ankara'ya giden Küçük , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Kamu yönetiminde uzun kariyer

Meslek hayatına 1998 yılında kaymakam adayı olarak başlayan ve çeşitli kamu görevlerinde bulunan Abdullah Küçük, çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulundu.

Görev yaptığı ilçeler arasında Ordu'nun Kabataş ve Perşembe ilçeleri, Erzurum'un Karayazı ilçesi, Trabzon'un Arsin ilçesi, Kırşehir'in Kaman ilçesi ile Niğde'nin Bor ilçesi yer aldı.

Kaymakamlık görevlerinin ardından Ankara Vali Yardımcılığı ve Sincan Kaymakamlığı görevlerinde de bulunan Abdullah Küçük, son atamayla birlikte Adıyaman Valisi olarak göreve getirildi. Yeni göreviyle birlikte Adıyaman'daki kamu hizmetleri, yerel yönetim çalışmaları ve koordinasyon süreçlerinden sorumlu olacak.

Kaynak : PERRE