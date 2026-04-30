'Ekmek, adalet ve özgürlük için kamu emekçileri omuz omuza'

Aytemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli basın emekçileri, kıymetli mücadele arkadaşlarımız ve alın teriyle bu ülkeyi ayakta tutan saygıdeğer yurttaşlar; bugün 1 Mayıs. Bugün emeğin sömürüye, özgürlüğün baskıya, adaletin hukuksuzluğa karşı sesini yükselttiği gün. Bugün, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak Türkiye'nin her meydanında 'insanca bir yaşam' diyen milyonların iradesini haykırmak için buradayız.

Ama biz, ülkede topyekun bir talan olduğunu, bu talana karşı direncin de ancak her alanda mücadeleyle mümkün olduğunu görüyoruz. Ülkemiz eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye, toplumsal yaşamdan özgürlüklere kadar her alanda sistematik olarak geriletiliyor. Cumhuriyet, ona düşman olan azgın bir azınlığın elinde tahrip ediliyor; kazanımlarını bir bir kaybediyor.'

'Geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor'

Açıklamada ekonomik verilere de değinilerek şu ifadeler kullanıldı:

'En büyük sorunlarımızdan biri gün geçtikçe zorlaşan geçim kavgasıdır. Konfederasyonumuzun AR-GE birimi Kamu-Ar'ın Nisan ayı verileri, içinde bulunduğumuz tabloyu ortaya koymaktadır. Açlık sınırı 36 bin lirayı aşmış, yoksulluk sınırı ise 109 bin liraya dayanmıştır. TÜİK'in açıkladığı verilerle kamu emekçisinin sofrasındaki pay her geçen gün küçülmektedir. Kamu emekçisi artık ayın sonunu değil, ayın başını bile getiremez haldedir.'

'Toplu sözleşme süreci eleştirildi'

Toplu sözleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aytemir, şu ifadeleri kullandı:

'Son toplu sözleşme sürecinde bir kez daha görüldü ki; o masa bir müzakere masası değil, belirlenen bir sürecin sahnesidir. Kamu emekçisinin haklarını yeterince korumayan uygulamalara karşı tepkimizi defalarca dile getirdik.'

'Hak ve talepler sıralandı'

Açıklamada kamu emekçilerinin talepleri de dile getirildi:

'Grev hakkı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Kamu emekçilerine yapılan tüm ödemelerin emekli aylığı hesabında esas alınmasını istiyoruz. Enflasyon farkının aylık ve bilimsel yöntemlerle belirlenmesini istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücretler ve insani koşullarda çalışmak istiyoruz.'

'Örgütlü mücadele vurgusu yapıldı'

Aytemir, açıklamasının devamında örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'Gelişmeler göstermektedir ki haklarımızı almanın yolu kalabalık meydanlardan ve örgütlü mücadeleden geçmektedir. Bu 1 Mayıs'ı sadece bir kutlama değil, aynı zamanda mücadeleyi büyütmenin bir dönüm noktası olarak görüyoruz.'

Açıklamanın sonunda tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Aytemir, kamu emekçilerini hak mücadelesinde birlikte hareket etmeye davet etti.

