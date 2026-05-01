'İnsani yardım girişimleri insanlığın ortak duruşudur'

Alkayış, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik her girişimin vicdan sahibi tüm insanlığın ortak duruşunu temsil ettiğini belirterek, bu çabaların önemine dikkat çekti.

'Müdahale uluslararası hukuka aykırıdır'

İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin değerlendirmede bulunan Alkayış, şu ifadelere yer verdi:

'Bu müdahale sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerinin de açık bir ihlalidir. Bu saldırı, insanlık ittifakını hedef alan kabul edilemez bir barbarlık olarak tarihe geçmiştir.'

'Gazze'de ağır insani kriz yaşanıyor'

Gazze'de devam eden insani duruma da değinen Alkayış, sivil yardım faaliyetlerinin hedef alınmasının insan hakları ve insancıl hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Alkayış, sivillere ve insani yardım çalışmalarına yönelik müdahalelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

'Süreç yakından takip ediliyor'

Filoda bulunan vatandaşlar arasında Adıyamanlı isimlerin de yer aldığına dikkat çeken Alkayış, sürecin devletin ilgili kurumları tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli girişimlerin sürdürüldüğünü ifade etti.

'Türkiye insani değerlerin yanında olmaya devam edecek'

Açıklamasının sonunda Türkiye'nin tutumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de insani değerlerin, hukukun ve mazlumların yanında durmaya devam edecektir.'

