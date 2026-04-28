Açıklamasında, Adıyaman'ın hala depremin etkilerini atlatamadığını vurgulayan Asnuk, belediyedeki uyumsuzluk ve yönetim zafiyetlerinin şehrin kaotik durumdan çıkmasını engellediğini ifade etti. Yerel seçimlerin ikinci yılına girilmesine rağmen sorunların hala tespit aşamasında olmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Asnuk, yöneticilerin artık çözüm üretmesi ve seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

'Adıyaman halkı kimseye mazeret üretme yetkisi vermemiştir'

Belediyenin ilk yılsonunda yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinin ikinci yıl yapılmak istenmemesini de eleştiren Asnuk, bunun şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle çeliştiğini belirtti. 'Adıyaman halkı kimseye mazeret üretme yetkisi vermemiştir' diyen Asnuk, yönetimin sorunları büyüten değil çözen bir irade ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

'Kaynak yok' 'imkan yok' söylemleri artık inandırıcılığını yitirdi'

Sürekli dile getirilen 'kaynak yok' ve 'imkan yok' söylemlerinin artık inandırıcılığını yitirdiğini ifade eden Asnuk, mevcut şartların bilinmesine rağmen göreve talip olunduğunu hatırlattı. Belediye başkanlığının şikayet değil çözüm üretme makamı olduğunu vurgulayan Asnuk, artık irade, cesaret ve fedakarlık gösterilmesi gerektiğini söyledi.

'Vaat edilen projelerin büyük kısmı hayata geçirilmedi'

Asnuk, seçim döneminde vaat edilen projelerin büyük kısmının hayata geçirilmediğini belirterek şu başlıkları hatırlattı: engelli vatandaşlara maddi destek, emeklilere yönelik sosyal projeler, öğrencilere eğitim ve internet desteği, ihtiyaç sahibi ailelere Halk Kart uygulaması, süt desteği, raysız tramvay projesi ve teleferik projesi.Kent lokantası ve halk ekmek uygulamalarını da eleştiren Asnuk, bu hizmetlerin vatandaşın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu, Şehirdeki altyapı sorunlarının bozuk yollar, çamurlu sokaklar, su kesintileri ve sürekli tekrar eden kazı çalışmalarının Adıyaman'ın kronik sorunları hâline geldiğini söyledi.

'Adıyaman halkın artık mazeret değil somut hizmet görmek istiyor'

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Asnuk, Adıyaman halkının artık mazeret değil somut hizmet görmek istediğini belirterek, Bu şehirde yöneticilerin; sosyal medyada video çeken, açıklama yapan değil, iş yapan makam olmak zorunda olduğunu ifade etti.

Asnuk açıklamasını, verilen sözlerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak tamamladı.

Kaynak : PERRE