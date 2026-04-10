Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ekonomi, enflasyon, enerji zamları ve Orta Doğu gelişmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde ekonomik gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan Özdağ, açıklanan veriler ile sahadaki durum arasındaki farka dikkat çekti. Enflasyon ve enerji zamlarının vatandaş üzerindeki etkisini ele alan Özdağ, mevcut ekonomik sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Yapılan açıklamalar kamuoyunda geniş yankı buldu ve ekonomik gündeme dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomide Daralma Ve İşsizlik Vurgusu

Konya’da gerçekleştirdiği temaslarda üretici ve esnafla bir araya gelen Özdağ, artan maliyetlerin iş dünyasını zorladığını ifade etti. İhracatta düşüş yaşanırken ithalatın arttığını belirten Özdağ, işsizlik oranlarında da yükseliş yaşandığını dile getirdi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmeler dikkatle izleniyor.

Enerji Fiyatları Ve Enflasyon Eleştirisi

Enerji zamlarının ekonomik dengeleri etkilediğini belirten Özdağ, akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki artışın birçok sektörü doğrudan etkilediğini söyledi. TÜİK verilerini de değerlendiren Özdağ, açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dış Politika Ve Orta Doğu Mesajı

Orta Doğu’daki gelişmelere değinen Özdağ, İran ile ABD arasındaki sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini ifade etti. Bölgedeki gelişmelerin küresel dengeler açısından önem taşıdığını söyledi.

Savunma Sanayi Ve Güvenlik Vurgusu

Savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, Türkiye’nin bu alanda daha güçlü bir yapıya ulaşması gerektiğini belirtti. Bu alandaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Polis Haftası Ve Güvenlik Güçleri

Polis Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Özdağ, güvenlik güçlerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamaların önümüzdeki günlerde de gündemde yer alması bekleniyor.