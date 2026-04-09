Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı’nda Merkez İlçe Başkanlığı görevinde değişim yaşandı.

Adıyaman MHP İl Başkanı İsmail Gümüş, yaptığı yazılı açıklamayla görev değişimini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Gümüş, bugüne kadar Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selçuk Aslancan’a partiye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, görev süresi boyunca teşkilat çalışmalarına sağladığı katkılarının önemli olduğunu ifade etti.

Görev değişimi kapsamında Merkez İlçe Başkanlığı görevini Vahap Dişkaya devraldı. Yeni başkana görevinde başarılar dileyen Gümüş, Merkez İlçe teşkilatının yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğine inandıklarını belirtti.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Merkez İlçe teşkilatının yeni yönetim kadrosunun ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

Açıklamasında dava vurgusu da yapan Başkan İsmail Gümüş, “Makamlar geçici, bâki olan davamızdır” ifadelerini kullanarak partinin temel anlayışının birlik, hizmet ve ülkü doğrultusunda çalışmak olduğunu kaydetti.