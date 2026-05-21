Bir hukukçu kimliğiyle değerlendirmede bulunan Tutdere, siyasi partilerin demokratik sistemin vazgeçilmez unsurları olduğunu, kurultayların ise üyelerin ve delegelerin özgür iradesinin ortaya çıktığı en temel demokratik mekanizmalardan biri olduğunu ifade etti.

Tutdere, yargı kararlarının siyasetin alanını daraltan değil, hukuka olan güveni güçlendiren bir zeminde şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında, 'Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partimizin kurultay sürecine ilişkin verilen karar, hukuk, demokrasi ve parti içi iradenin sandığa yansıması bakımından tartışmalı sonuçlar doğurabilecek niteliktedir' ifadelerine yer veren Tutdere, kurultay iradesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

'Demokratik tercih yok sayılamaz'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal iradesinin üyeler ve delegeler tarafından sandıkta ortaya konulduğunu belirten Tutdere, bu demokratik tercihin yok sayılamayacağını kaydetti.

Tutdere açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bir hukukçu olarak özellikle vurgulamak isterim ki; yargı kararları, siyasetin alanını daraltan ve demokratik işleyişi tartışmalı hâle getiren değil, hukuka güveni güçlendiren bir zeminde şekillenmelidir. Bu anlayışın gereği olarak, parti içi demokrasinin temel zemini olan kurultay iradesinin korunması büyük önem taşımaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal iradesi, üyelerimizin ve delegelerimizin sandıkta ortaya koyduğu demokratik tercih yok sayılamaz.'

'Süreci soğukkanlılıkla takip edeceğiz'

Tutdere, açıklamasının sonunda CHP'nin demokratik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, 'Bizler; hukuka, demokrasiye ve millet iradesine olan inancımızla süreci soğukkanlılıkla takip edecek, Cumhuriyet Halk Partimizin demokratik mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

