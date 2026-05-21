Kararın seçmen iradesi ve demokratik düzen üzerindeki etkilerine dikkat çeken Alsan, sandığın ve milletin tercihinin tartışmalı hale gelmesinin toplumsal vicdanda rahatsızlık oluşturacağını kaydetti.

'Demokrasi farklı görüşlerin hukuk güvencesi altında var olduğu rejimdir'

Demokrasinin, farklı siyasi görüşlerin ve millet iradesinin hukuk güvencesi altında varlığını sürdürebildiği bir sistem olduğunu belirten Alsan, verilen kararın ülkenin demokratik yapısı açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Alsan açıklamasında, 'Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verilen mutlak butlan kararı, yalnızca bir siyasi partiye yönelik hukuki süreç olarak değerlendirilmemelidir. Alınan bu karar, doğrudan millet iradesi, demokratik düzen ve hukuk sistemimize ilişkin ciddi tartışmaları beraberinde getirmiştir' ifadelerini kullandı.

'Ekonomi ve uluslararası itibar da etkilenebilir'

Kararın siyasi sonuçlarının ötesinde ekonomik ve diplomatik yansımaları olabileceğini savunan Alsan, toplumun sandığa olan güveninin korunmasının önemine işaret etti.

Açıklamasında, 'Verilen bu kararın yalnızca siyasi zeminde değil; ülke ekonomisi, toplumsal huzur ve Türkiye'nin uluslararası itibarı açısından da ağır yansımaları olacağı kanaatindeyiz. Milletin sandığa olan inancı zedelenirse, bunun telafisi uzun yıllar alır' değerlendirmesinde bulundu.

'Hukuk millet vicdanının rehberliğinde işlemeli'

Anahtar Parti olarak hukuk, demokrasi ve millet iradesinden yana tavır aldıklarını belirten Alsan, hukukun siyasetin etkisi altında kalmaması gerektiğini ifade etti.

Alsan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

'Sandığın tartışmalı hale geldiği yerde demokrasinin yara alacağı açıktır. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adım, toplum vicdanında derin izler bırakır.

Anahtar Parti olarak bizler; adaletin, demokratik düzenin ve milletin hür iradesinin tartışmaya açılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü güçlü devlet ancak güçlü hukukla, güçlü demokrasiyle ayakta kalır.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak; her şartta adaletin, demokrasinin ve devlet ciddiyetinin yanında durmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.'

CHP'ye ilişkin yargı kararının ardından farklı siyasi partilerden ve yerel yöneticilerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

