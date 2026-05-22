MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ve yönetim kurulu üyeleri, kent genelinde faaliyet gösteren esnaf odaları ve kredi kefalet kooperatiflerine yönelik kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Adıyaman esnafının talep ve beklentilerinin yerinde dinlendiği programda, sektör temsilcileriyle bir araya gelen heyet, ekonomik gelişmeler, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen temaslarda esnafın güçlendirilmesi, ticari faaliyetlerin desteklenmesi ve meslek gruplarının karşılaştığı sorunlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Esnaf Odalarıyla Görüşmeler Yapıldı

Ziyaret programı kapsamında MHP heyeti, Adıyaman Ağaç İşleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Zeynal Asnuk ve yönetimi, Adıyaman Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır ve yönetimi ile Adıyaman İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hakan Yanar ve yönetimiyle bir araya geldi.

Görüşmelerde sektörlerin mevcut durumu, üyelerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm beklentileri ele alındı.

Kredi Kooperatifleri Ve Meslek Odaları Da Ziyaret Edildi

Program çerçevesinde Adıyaman Ayakkabıcılar Odası Başkanı Rıfat Arık, Adıyaman Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Yücel, Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ile de görüşmeler gerçekleştirildi.

MHP heyeti ayrıca Yeni Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ve yönetimiyle de bir araya geldi. Görüşmede esnafın kredi imkanları, ekonomik şartlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Küçük Esnafın Talepleri Dinlendi

Heyet, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet İspir ile de görüşerek sektör temsilcilerinin taleplerini dinledi. Ziyaretlerde özellikle küçük esnafın karşı karşıya kaldığı sorunlar ve beklentiler üzerine istişarelerde bulunuldu.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, esnafın toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, esnafın sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm yolları üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret programının sonunda oda başkanları ve yönetimlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür edildi.