Yıldırım, açıklamasında, partiye yönelik yargı sürecini eleştirerek, siyasi mücadelenin sandıkta verilmesi gerektiğini savundu.

Başkan Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Genel Başkanımız, liderimiz, önderimiz Sayın Özgür Özel'in emirlerini bekliyoruz... AK Parti'nin sandıkla değil de yargı yoluyla partimizi dizayn etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu kadar güçlü olduğu söylenen AK Parti, demek ki kendi gücüne kendisi de inanmıyor. Yargı eliyle rakiplerini bir bir dizayn ediyor. Ancak bütün bu yaşananlara önceki Genel Başkanımızın alet olması bu olayların en acı tarafıdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde büyük Türk milletinin takdirleriyle seçimlerde yine birinci olacağız. Mücadeleye devam edeceğiz, asla geri adım atmayacağız.'

'Siyasi tartışma derinleşiyor'

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararı sonrasında parti içinden peş peşe açıklamalar gelirken, yerel yönetim temsilcilerinin de sürece ilişkin tutum almaya başladığı görülüyor.

Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın açıklaması, CHP içindeki mevcut yönetime destek veren çıkışlar arasında yer aldı.

Mahkeme kararının siyasi yankılarının önümüzdeki günlerde hem CHP içinde hem de genel siyasi zeminde daha da büyümesi bekleniyor.

