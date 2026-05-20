Alsan açıklamasında, emeklilere verilen bayram ikramiyesi ile kurbanlık fiyatları arasındaki farkın vatandaşların yaşadığı ekonomik tabloyu ortaya koyduğunu belirtti.

Alsan, 'Bir yanda emekliye verilen bayram ikramiyesi, diğer yanda 20 bin lirayı bulan kurban fiyatları. Yıllarca çalışıp bu ülkeye hizmet etmiş emeklilerimiz bugün bırakın rahat bir bayram geçirmeyi, temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor' dedi.

Artan yaşam maliyetlerine işaret eden Alsan, market fiyatlarının yükseldiğini, kira giderlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, emeklilere verilen ikramiyenin ne kurbanlık almaya ne de bayram hazırlıklarını karşılamaya yettiğini ifade etti.

'Emekliler bayram hazırlığında zorlanıyor'

Ekonomik koşullar nedeniyle emeklilerin bayram sevincini yaşayamadığını öne süren Alsan, 'Emeklilerimiz misafirine ikram edecek şeker almakta bile zorlanıyor. Bayramın adı var ama emeklinin bayram sevinci kalmamış durumda' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında engelli vatandaşların durumuna da değinen Alsan, engelli maaşlarının bayram öncesinde yatırılmamasının ayrı bir mağduriyet oluşturduğunu savundu.

'Zaten hayatın yükünü ağır şartlar altında taşıyan engelli kardeşlerimizin bayrama buruk girmesine sebep olmak sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmamaktadır' diyen Alsan, sosyal destek ödemelerinin zamanlamasına ilişkin düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

'Devlet sosyal kesimleri yük olarak görmemeli'

Devletin emekli, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alsan, 'Devlet emekliyi, engelliyi ve dar gelirliyi yük olarak değil, milletin emaneti olarak görmelidir. İnsanlarımız sadaka değil, insanca yaşamayı hak ediyor' dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Alsan, özellikle bayram öncesi ödeme takvimlerinin vatandaşların mağduriyet yaşamayacağı şekilde planlanması gerektiğini ifade etti.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan, açıklamasının sonunda tüm Adıyamanlıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak : PERRE