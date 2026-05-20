CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlikte gençlerle bir araya gelen Özel, 19 Mayıs'ın yalnızca bir bayram değil, Cumhuriyet'in geleceğine sahip çıkma iradesinin de sembolü olduğunu söyledi.

Özel, 'Değerli arkadaşlar hepinizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bugün biz burada gençlik kollarımızın Ata'ya saygı yürüyüşüne eşlik etmeye geldik. Burada olmanın ne kadar önemli bir sorumluluk olduğunu, bizi yalnız bırakmayan gençlerin ne kadar önemli bir görev yaptıklarını bir kez daha hep birlikte idrak ettik' ifadelerini kullandı.

'Atatürk Cumhuriyet'i sadece gençlere emanet etti'

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i bilinçli bir tercihle gençlere emanet ettiğini vurgulayan Özel, 'Atatürk bir dehaydı ve muhteşem bir askerdi. Genelkurmay Başkanı'ydı, Başkomutandı ama Cumhuriyet'i orduya emanet edip gitmedi. Çok iyi bir siyasetçiydi, devletin başıydı ama kendinden sonraki Cumhurbaşkanlarına emanet etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuydu ama Cumhuriyet'i partisine de emanet etmedi. O, Cumhuriyet'i sadece gençlere emanet etti' dedi.

Gençlerin Atatürk'e olan bağlılığının güçlü şekilde sürdüğünü ifade eden Özel, Türkiye'nin dört bir yanında gençlerin 19 Mayıs'ta Atatürk'e sahip çıktığını belirtti.

'Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli zamanındayız'

Türkiye'nin önemli bir dönemden geçtiğini kaydeden Özel, gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığının umut verici olduğunu söyledi.

'Bugünler Cumhuriyet'e sahip çıkmanın en önemli olduğu zamandır' diyen Özel, 'Gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı. Bu tablo hepimiz için büyük bir güven kaynağıdır' ifadelerini kullandı.

'Türkiye siyasetinde gençlerin önü açılmalı'

Siyasette kuşak değişiminin önemine de değinen CHP Genel Başkanı Özel, gençlerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Kendisinin kamuoyunda 'genç lider' olarak tanımlandığını ancak bunu kabul etmediğini dile getiren Özel, 'Türkiye'de siyaset çok yaşlı. Ben dahi çok yaşlıyım. Gençlerin önünü açıp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet'i gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız' dedi.

Özel, bu süreçte CHP'li isimlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirterek, 'Ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Cumhuriyet'i bir kez daha gençlerle buluşturacağız, gerçek sahiplerine emanet edeceğiz' diye konuştu.

CHP lideri Özel, açıklamasını 'Mücadelemizde en büyük görev gençlerdedir. Onlara güveniyoruz. Onlarla birlikte yürüyoruz' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE