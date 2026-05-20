Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan duyuruya göre staj programı, anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe edinmek isteyen lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor. Programa kabul edilen öğrenciler, Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri kapsamında norm denetimi, bireysel başvuru süreçleri, siyasi parti kapatma davaları ve siyasi partilerin mali denetimi gibi konularda bilgi edinme imkânı elde edecek. Öğrenciler ayrıca farklı birimlerde görev alarak anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirecek.

Staj programını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verileceği bildirildi.

Üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek

Duyuruya göre staj programı üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek. İlk grup 15-26 Haziran 2026 tarihleri arasında, ikinci grup 29 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında, üçüncü grup ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Her grupta 40 ila 55 öğrencinin kabul edileceği belirtildi.

Başvuru şartları açıklandı

Programa başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim görüyor olması ve 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

Başvuru için fotoğraflı özgeçmiş, öğrenci belgesi, güncel transkript, anayasa yargısına duyulan ilgiyi ve stajdan beklentileri anlatan niyet mektubu ile e-Devlet üzerinden alınabilecek adli sicil kaydı belgesinin sisteme yüklenmesi isteniyor.

Başvurular 20 Mayıs'ta başlayacak

Başvuru şartlarını taşıyan adayların, 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi'nin staj başvuru sistemi üzerinden işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Staj programına kabul edilen adayların isimlerinin 10 Haziran 2026 tarihinde ilan edileceği kaydedildi.

Duyuruda ayrıca, bu ilan öncesinde başvuru yapan adayların da belirtilen belge ve bilgilerle birlikte başvurularını sistem üzerinden yeniden yapmaları gerektiği ifade edildi.

Sigorta şartı bulunuyor

Staj programına kabul edilen öğrencilerin, staj süresini kapsayacak şekilde ferdi kaza sigortası yaptırmaları gerektiği, sigorta belgesinin bir örneğinin staj başlangıcında teslim edilmesinin zorunlu olduğu bildirildi.

Her öğrencinin yalnızca bir kez staj yapabileceği ve yaz dönemi için ilan edilen üç gruptan sadece birine başvuru yapabileceği belirtilirken, ilgili dönemde başvurusu kabul edilmeyen öğrencilerin sonraki staj dönemlerinde yeniden başvuru yapabileceği kaydedildi.

Başvuru Tarihleri

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 20-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler 10 Haziran 2026 tarihinde https://staj.anayasa.gov.tr/stajsorgulama adresinde ilan edilecektir.

NOT: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde staj.anayasa.gov.tr web adresi üzerinden yeniden yapılması gerekmektedir.

Kaynak : PERRE