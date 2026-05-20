19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere değinen Erdoğan, Samsun'da istiklal meşalesinin yakılmasının 107. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde şampiyon sporcuların da aralarında bulunduğu 200'ü aşkın gençle bir araya geldiklerini söyledi.

'Kocaeli'de 100 bin gençlik buluşması gerçekleşti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs etkinlikleri öncesinde Kocaeli'nde düzenlenen gençlik buluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin programa katıldığını ifade etti.

Kocaeli Spor Stadyumu'nun tarihi bir güne tanıklık ettiğini belirten Erdoğan, '207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimizle buluştuk. Ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimiz de bu heyecana ortak oldu. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından yüz bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı' diye konuştu.

Muhalefete eleştiri

Gençlik buluşmasının Türkiye'nin toplumsal çeşitliliğini yansıttığını ifade eden Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde de bulundu.

Erdoğan, 'Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık' dedi.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gençlerle güçlü bir ilişki kurduğunu savunan Erdoğan, gençlere üstten bakan ya da onları dışlayan bir anlayışı benimsemediklerini söyledi.

'Önce gençleri anlamaya çalıştık, gençlerle empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik' diyen Erdoğan, gençlerin sorunlarına yine gençlerle birlikte çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

'Gençler arasında ayrım yapmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler arasında herhangi bir ayrım yapmadıklarını belirterek, 'Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacak' ifadelerini kullandı.

Gençlerin anlaşılmak ve değer görmek istediğini söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin bu anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, CHP'nin gençlerle ilişkisinin samimi olmadığını öne sürerek, bazı belediyeler üzerinden eleştirilerde bulundu.

'Türkiye Yüzyılı'nı gençler inşa edecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek Türkiye'nin geleceğinde en büyük rolün genç kuşaklarda olduğunu söyledi.

'Size inanıyoruz, size güveniyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizler tamamlayacaksınız' diyen Erdoğan, gençlerin spordan bilime, sanattan siyasete kadar her alanda güçlü şekilde var olmasını önemsediklerini kaydetti.

Erdoğan, 'Yeni Türkiye sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek' dedi.

AK Parti'nin siyasi geçmişine vurgu yaptı

Konuşmasının sonunda siyasi süreçlere de değinen Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçtiğini, AK Parti'nin ise kuruluşunun 25'inci yılına yaklaştığını hatırlattı.

AK Parti'nin kesintisiz iktidarda geçirdiği süreye dikkat çeken Erdoğan, partisinin hem süre hem de hizmet bakımından önemli başarılara imza attığını ifade etti.

Kaynak : PERRE