Mahkeme kararının paylaşılan bölümüne göre, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verildi. Kararda, kurultayın kesin hükümsüzlük nedeniyle sakat olduğu belirtilerek, yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmedildi.

Kararda ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile bu kurultaylarda alınan tüm kararların da iptaline karar verildi. Böylece CHP'de hukuken 38. Olağan Kurultay öncesi duruma dönülmesinin yolu açıldı.

Kılıçdaroğlu ve önceki parti organları göreve dönecek

Mahkeme kararında, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultaydan önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildiği görüldü.

Kararın ihtiyati tedbir bölümünde ise, 38. Olağan Kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildi.

Mahkeme, karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultay öncesi görevde bulunan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine karar verdi.

İstanbul İl Kongresi de iptal edildi

Kararda, CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi de yer aldı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların da mutlak butlan nedeniyle sakat olduğunun tespitine ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Bu kapsamda, İstanbul İl Kongresi'nden önceki duruma dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi.

Siyasi sonuçları ağır olacak

Kararın kesinleşmesi ve uygulanması halinde CHP'de 5 Kasım 2023 sonrasında alınan tüzük değişiklikleri, parti yönetimi kararları, kurultay kararları ve yönetim değişiklikleri hukuken tartışmalı hale gelecek.

Bu gelişme, yalnızca CHP'nin iç işleyişini değil, Türkiye siyasetinin genel dengesini de etkileyecek nitelikte görülüyor. Kararın ardından CHP'de yönetim, disiplin süreçleri, olası ihraçlar, yeni siyasi oluşum ihtimalleri ve seçim sürecine etkilerinin önümüzdeki günlerde siyasetin ana gündemlerinden biri olması bekleniyor.

Kaynak : PERRE