Muharrem İnce ile Ümit Özdağ arasında, Babala TV programlarında yapılan açıklamaların ardından başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında kullandığı ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Tartışma, Ümit Özdağ'ın Babala TV'de katıldığı programda soruları yanıtlayan Özdağ, eski ittifak ortağını kendine güvensizlikle suçladı. 'Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdağ, 'Muharrem Bey senin Muharrem Bey'e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz tamam?' dedi.

2023 SEÇİM SÜRECİ VE İTTİFAK GÖNDERMELERİ TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Muharrem İnce'ye ilişkin kullandığı, 'Senin İnce'ye güvendiğin kadar o kendine güvenmedi' sözleriyle başladı. Özdağ'ın açıklamalarının ardından Muharrem İnce, daha önce yaptığı değerlendirmede, 'Çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı desteklemiş, insan içine çıkacak yüzü yok, hala boş boş konuşuyor' ifadelerini kullanmıştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından Muharrem İnce, X hesabından yaptığı yeni paylaşımda Ümit Özdağ'a yönelik sert ifadeler kullandı. İnce açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'Erdoğan'dan Bakanlık kapsaydın şimdi hükümetteydin en hızlı Cumhur İttifakı savunucuydun! Adayın S. Oğan gitti o ittifaka destek açıkladı bu utanç sana yeter! Mülteciler gündemden düştü sözün kalmadı Bana çatarak popülariteni mi artıracaksın? Siyasi nezaketten ve ahlaktan yoksun olduğunu anladığım andan itibaren senden kaçtım. Bu beni kaçak yapıyorsa bu doğru!'

İnce'nin açıklamasında, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı'na destek açıklaması yapmasına da gönderme yaptığı görüldü.

