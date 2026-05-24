Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultay davasında verilen mahkeme kararının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının, CHP Genel Merkezi'nin kendilerine teslim edilmesi için emniyete başvurmasının ardından Ankara Valiliği'nin kararın uygulanması yönünde emniyete talimat verdiği öğrenildi.

Genel Merkez önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bina çevresinde toplanan partililer ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, emniyet ekipleri CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Tahliye talebinin ardından polis ekipleri, demir makas kullanarak kapıyı açıp bina içerisine girdi. O anlar Genel Merkez önünde tansiyonu daha da yükseltti. Yaşanan gelişmelerin ardından açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, polis müdahalesine tepki gösterdi. Tutdere, 'Cumhuriyet Halk Partimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir; bu ülkenin demokrasi, özgürlük ve halk iradesi mücadelesinin en köklü temsilcisidir' dedi.

Başkan Tutdere açıklamasında, 'Köklü geçmişiyle demokrasimizin temel kurumlarından biri olan partimizin Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesi; ülkemizin demokrasi birikimini, siyasi hayatın meşruiyet zeminini ve gençlerimizin geleceğe dair umudunu zedeleyen kabul edilemez bir tablodur' ifadelerini kullandı.

Sürecin yalnızca CHP'yi değil, Türkiye'nin demokratik yapısını da etkilediğini belirten Başkan Tutdere, 'Bu süreçten zarar gören yalnızca bir siyasi parti değil; demokrasimiz, toplumsal barışımız ve ortak geleceğimizdir' diye konuştu.

Başkan Tutdere açıklamasını, 'Ülkemizin geleceği adaletle, özgürlükle ve demokrasiyle yükselecektir. Gençlerimize bırakacağımız en kıymetli emanet de hukuk devletiyle güçlenmiş, özgür ve demokratik bir Türkiye'dir' sözleriyle tamamladı.

