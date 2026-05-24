Ankara CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliği sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. Basın Danışmanı Atakan Sönmez vasıtasıyla sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

'Chp'nin Tüm Örgütleri Mahkeme Kararının Gereklerine Uymalı'

Kılıçdaroğlu mesajında, 'CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, mesajının devamında şunları söyledi:'Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır.'

