TÜİK'in 2026 yılı ilk çeyrek yapı izin istatistiklerine göre Türkiye genelinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı, daire sayısı ve yüzölçümünde artış yaşanırken, Adıyaman'daki yapı ruhsat verileri de deprem sonrası yeniden inşa sürecindeki hareketliliği ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı I. çeyrek Yapı İzin İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,6, daire sayısı yüzde 37 ve yüzölçümü yüzde 26,1 arttı. Veriler, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğü Adıyaman'daki inşaat hareketliliğini de gözler önüne serdi.

Deprem Sonrası Yapılaşma Hız Kazandı

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da 2023 yılının ilerleyen çeyreklerinden itibaren yapı ruhsatı verilen daire sayılarında dikkat çeken artış yaşandı.

2023 yılının ilk çeyreğinde 587 olan yapı ruhsatlı daire sayısı, ikinci çeyrekte 803'e yükseldi. Yeniden inşa çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte üçüncü çeyrekte sayı 8 bin 253'e, dördüncü çeyrekte ise 9 bin 562'ye çıktı.

2024 ve 2025'te Yükseliş Sürdü

Adıyaman'da 2024 yılında da yapı ruhsatı verilen daire sayılarındaki yüksek seyir devam etti. 2024'ün ilk çeyreğinde 2 bin 999, ikinci çeyreğinde 3 bin 828, üçüncü çeyreğinde 5 bin 375 ve son çeyreğinde 3 bin 439 daire için ruhsat verildi.

2025 yılında ise özellikle ikinci çeyrekte dikkat çekici bir artış yaşandı. İlk çeyrekte 4 bin 36 olan ruhsatlı daire sayısı, ikinci çeyrekte 11 bin 304'e ulaştı. Aynı yıl üçüncü çeyrekte 3 bin 122, dördüncü çeyrekte ise 4 bin 472 daire için yapı ruhsatı düzenlendi.

2026'nın İlk Çeyreğinde 3 Bin 667 Daireye Ruhsat

TÜİK verilerine göre, Adıyaman'da 2026 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 667 daire için yapı ruhsatı verildi. Kentte devam eden kalıcı konut, ticari alan ve yeniden yapılaşma projelerinin önümüzdeki süreçte de inşaat sektöründeki hareketliliği sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye genelinde 2026 yılı ilk çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen toplam yüzölçümün yüzde 82,6'sı belediyeler, yüzde 17,4'ü ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

