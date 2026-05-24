DEM Parti, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezi'ne zorla girerek parti yöneticileri, milletvekilleri ve yurttaşları tahliye etmesine tepki gösterildi. Açıklamada, 'Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz' denildi.

Türkiye'nin en temel ihtiyacının demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, 'Bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez' ifadelerine yer verildi.

DEM Parti açıklamasında, 'Demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız' denilerek, yetkililere çağrıda bulunuldu.

Açıklamanın devamında, 'Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti ayrıca CHP yöneticileri ve vatandaşlara da sağduyu çağrısı yaparak, 'CHP yöneticilerini ve CHP'ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz' açıklamasında bulundu.

