Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye sürecinin ardından partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş öncesi CHP Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Yağmur altında toplanan kalabalığa seslenen Özel, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

'Baba ocağına polisle girenlere yazıklar olsun'

Özel, 'Devletin polisini baba ocağına yığanlara, baba ocağına polisle girenlere yazıklar olsun. Bu partinin evlatlarına gaz sıktırıp jop vurduranlara yazıklar olsun' dedi.

'Bu partiyi meydanlarda birinci parti yaptık'

Daha önce de benzer baskılarla karşılaştıklarını ifade eden Özel, 'Bizi buradan söküp atarsınız dediler. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa. Kardeşim biz zaten bu seçimi kazanmaya, bu partiyi birinci parti yapmaya burada oturarak yapmadık ki; sokakta yaptık, meydanda yaptık' ifadelerini kullandı.

'CHP bundan sonra sokaktadır, meydandadır'

CHP'nin mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Özel, 'Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır, iktidara yürümektedir. Yürüyor musunuz arkadaşlar? Benimle iktidara yürümeye var mısınız?' diye konuştu.

'CHP çadırlarda ve savaş meydanlarında kuruldu'

TBMM'ye doğru yürüyüşe geçen partililere hitap eden Özel, CHP'nin kuruluş sürecine de değinerek, 'Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu gün bir genel merkezi yoktu. Çadırlarda kuruldu, savaş meydanlarında fikirler orada gelişti. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oda genel merkez yerine geçiyordu' dedi.

'Türkiye'nin dört bir yanında makam odam var'

Türkiye'nin dört bir yanında CHP'ye ait makam odaları olduğunu söyleyen Özel, 'Benim Türkiye'de 83 tane makam odam var. Bunlardan bir tanesini geride bıraktım. Bir tanesi Meclis'te, ona doğru yürüyorum. 81 tanesi de Edirne'de, Malatya'da, Antalya'da, Manisa'da, Rize'de, Şırnak'ta, Hakkari'de' ifadelerini kullandı.

'Başarı için bina değil mücadele lazım'

Başarı için bina değil mücadele gerektiğini belirten Özel, 'Bir başarı için bina lazım değil. Her binası olan başarılı olmuyor. Başarı için yürek lazım, mücadele lazım, azim lazım. O da bizde var. Kaybetmeye alışmadığımız için, kaybetmeyi reddettiğimiz için hedefteyiz. Bundan sonra kaybetmeye niyetimiz yok' dedi.

Kaynak : PERRE