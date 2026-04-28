Adıyaman'da kadın kooperatifleri, tarımsal atıkları değerlendirerek üretime kazandıran örnek bir projeyi hayata geçirdi. 'İkinci Hasat' projesi kapsamında arpa sapları, el yapımı kağıt ve dekoratif ürünlere dönüştürülüyor. Tarlada atık olarak kalan arpa sapları, kadınların emeğiyle işlenerek kağıt, aksesuar ve dekoratif objelere dönüştürülüyor. Üretilen ürünler İstanbul'daki sanatçılara gönderilirken, işlenen çalışmaların yurt dışına ulaştırılması hedefleniyor.

'Adıyaman'da Üretip İstanbul'a Gönderiyoruz'

Eli Yaman Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Fahriye Öztürk, sürecin tanıtım toplantılarıyla başladığını belirterek, 'Önce böyle bir tanıtım vardı, oraya gittik. Sonradan tekrar görüşmeler yapıldı ve bu işe başladık. Yaklaşık 40 gün oluyor. Arpa sapından kâğıt döküyoruz. İstanbul'daki ressamlara gönderiyoruz, onlar da işleyip Amerika'ya gönderiyor' dedi.

Üretim Süreci Çok Aşamalı

Arpa saplarının işlenme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Öztürk, 'Arpa sapı geliyor, biz bunu çamaşır sodası ile 3,5-4 saat kaynatıyoruz. Yumuşama süreci biraz uzun sürüyor. Ardından birkaç kez durulayıp blenderdan geçiriyoruz. Bir nevi püre haline geliyor. Daha sonra kâğıt haline getirip tezgâhlara döküyoruz' diye konuştu.

Üretimde detayların önemli olduğuna dikkat çeken Öztürk, 'Biraz su ekleyerek çekmemiz gerekiyor. Yaklaşık 5-6 dakika boyunca patates püresi kıvamına gelene kadar çekiyoruz. Ardından havuza alıp sulandırıyoruz. Eşit şekilde dağılması için süzgeç yardımıyla yayıyoruz. Aksi halde kâğıt kendini bırakmaz' ifadelerini kullandı.

Kuruma sürecine de değinen Öztürk, 'Hava şartlarına göre değişiyor. Bu mevsimde yaklaşık 3 günde istediğimiz kıvama geliyor. Yazın 2 gün, kışın ise 4-5 gün kalması gerekiyor. Bizden kurutulmuş, çiçekli ürünler talep ediliyor' dedi.

'İsteğe Göre Çiçek ve Takı Yapıyoruz'

Kooperatif üyelerinden Şükran Yıldırım, üretimin tarihsel kökenine dikkat çekerek, 'Arpa sapından kâğıtlar yapıyoruz. Önceden bu, Osmanlı döneminde papirüs denilen bir bitkiden yapılan bir kağıtmış. Papirüs bulunmayınca arpa sapına yönelinmiş. Biz de şimdi aynı yöntemi uyguluyoruz' dedi.

Yıldırım, ürün çeşitliliğine de değinerek, 'İsteğe göre çiçek ve takı yapıyoruz. Bizden ne istenirse onu üretmeye çalışıyoruz. Şimdilik ilgi güzel' diye konuştu.

'Şu An 300 Adet Dev Vitrin Çiçeği Üretiyoruz'

Eli Yaman Kadın Kooperatifi Başkanı Gülay Çelik, yürütülen çalışmalara ilişkin, 'Biz burada arpa sapından kağıt üretiyoruz. Anadolu Efes ve UNDP iş birliğiyle çalışıyoruz. Şu an 300 adet dev vitrin çiçeği üretiyoruz. İstanbul'a göndereceğiz' dedi.

Çelik, ürünlerin yurt dışına açılacağını belirterek, 'Bu yaptığımız kağıtlar ve çiçekler Amerika'da sergi haline getirilecek. Yıl sonunda bir sergi olacak' ifadelerini kullandı.

'Amacımız, Etrafımızdaki Kadınlara da İstihdam Sağlamak'

Fortuna Kadın Kooperatifi Başkanı Şirin Yıldırım ise projenin istihdam boyutuna dikkat çekerek, '15 kadınla çalışıyoruz. Amacımız sadece kendimiz değil, etrafımızdaki kadınlara da istihdam sağlamak. Eylül ayında Amerika'da bir lansman olacak' dedi.

Yıldırım, projeyi büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Evde üretim yapan kadınları da sürece dahil etmeyi düşünüyoruz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE