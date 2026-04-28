Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Kılınç, göreve başlamasının ardından şehrin yeniden yapılanması ve kalkınması için yürütülen çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanlığına seçilen Mehmet Kılınç, göreve başlamasının ardından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Kılınç, geçen yaklaşık bir aylık süreçte çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti. Muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti mensupları ve vatandaşlar, Kılınç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyor.

Kendisine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu dile getiren Kılınç, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu var. Vatandaşlarımızın desteği bizler için son derece değerli' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Kılınç, kurumlarla koordineli bir şekilde sahada aktif görev aldıklarını söyledi.

Kılınç, 'Şehrimizi daha güçlü bir şekilde yeniden inşa etmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Özel idaremiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor' dedi.

Kırsal bölgelerin gelişimine de öncelik verdiklerini ifade eden Kılınç, köylerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Bu yıl asfalt çalışmalarına erken başladıklarını aktaran Kılınç, kendi üretimleri olan kilitli parke taşlarıyla köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Kılınç, hizmet sürecine katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür ederek, Adıyaman için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi.