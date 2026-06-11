Kahta Belediyesi tarafından ilçenin önemli ziyaret noktalarından biri olan Ebu Sadık Türbesi'nde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla türbe çevresinin daha düzenli, temiz ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Ebu Sadık Türbesi'nde kapsamlı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe halkının sıkça ziyaret ettiği Ebu Sadık Türbesi'nde peyzaj düzenlemeleri ve genel bakım onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kahta Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla türbe çevresinin daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması hedeflenirken, ziyaretçilerin daha huzurlu ve güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, türbelerin yalnızca ziyaret edilen mekânlar değil, aynı zamanda manevi değerlerin yaşatıldığı önemli kültürel miraslar olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Türbelerimiz, geçmişimizle geleceğimiz arasında manevi bir köprü görevi gören kutsal mekanlarımızdır. Ecdadımızdan bizlere emanet kalan bu değerleri korumak ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret ettiği Ebusadık Türbemizde başlattığımız bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla hem manevi mirasımıza sahip çıkıyor hem de ziyaretçilerimize daha güzel bir ortam sunuyoruz. Kahta'mızın her köşesinde olduğu gibi manevi değerlerimize de hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ziyaretçilerin türbe çevresinde daha konforlu bir ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor.

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