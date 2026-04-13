Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve ülke Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba'nın sosyal medya üzerinden Türkiye'ye yönelik tehdit içeren paylaşımların ardından Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden yazılı bir açıklama yaptı. Çimenden, 'Herkes sözünün ağırlığını bilmeli, devletlerarası saygı sınırlarını aşmamalıdır' ifadelerine yer verdi.

Kainerugaba'nın X hesabından yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullandığı, diplomatik ilişkilerin sonlandırılabileceği ve mali taleplerde bulunulduğu iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, Uganda Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik tehditkâr açıklamalarını ciddiyetsiz ve sorumsuz bulduklarını ifade etti. Çimenden, 'Yapılan bu tür açıklamaların diplomatik teamüllerle bağdaşmadığını ve kabul edilemez nitelikte olduğunu değerlendiriyoruz' dedi.

Çimenden, 'Hiç kimse bulunduğu makamdan güç alarak Türkiye'yi hedef alamaz. Bu tür hadsiz söylemler, yalnızca sahibinin seviyesini ortaya koyar ve devletlerarası ilişkilerde gerilimi artırmaktan başka bir sonuç doğurmaz' ifadelerini kullandı.

Açıklamaların uluslararası diplomasiye zarar verdiğini belirten Çimenden, 'Bu tür ifadelerin uluslararası saygı ve diplomasi ilkelerine zarar verdiği açıktır' dedi.

Türkiye'nin gücüne dikkat çeken Çimenden, 'Türkiye; gücü, tecrübesi ve kararlılığıyla her türlü tehdide karşı gereken cevabı verecek kudrete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinden gelen devlet geleneği ve güçlü kurumlarıyla bu tür açıklamalara karşı gerekli duruşu sergileyecek kapasiteye sahiptir' ifadelerini kullandı.

Çimenden, 'Herkes sözünün ağırlığını bilmeli, devletlerarası saygı sınırlarını aşmamalıdır. Uluslararası ilişkilerde sorumlu dilin korunması, barış ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.

