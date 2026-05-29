AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, 29 Mayıs 1453’ün yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda medeniyet tarihini değiştiren önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Özhan, fetih ruhunun bugün de milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Özhan, 29 Mayıs 1453 tarihinin dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

'Bir çağ kapandı, yeni bir çağ açıldı'

İstanbul'un Fethi'nin sadece bir şehrin alınmasından ibaret olmadığını kaydeden Özhan, '29 Mayıs 1453 yalnızca bir şehrin fethedildiği tarih değil, aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı tarihi bir dönüm noktasıdır' dedi.

Fethin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın liderliği, azmi ve kararlılığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Özhan, bu zaferin Türk ve İslam tarihinin en önemli başarılarından biri olduğunu ifade etti.

'Fetih ruhu bugün de yol göstermeye devam ediyor'

İstanbul'un Fethi'nin taşıdığı anlamın günümüzde de önemini koruduğunu vurgulayan Özhan, 'İstanbul'un Fethi; imanla yoğrulmuş iradenin, azmin ve yüksek medeniyet idealinin en büyük nişanesidir. Bu kutlu zafer, milletimizin tarih sahnesindeki güçlü yürüyüşünün en önemli sembollerinden biridir' ifadelerini kullandı.

Özhan, ecdattan devralınan mirasın aynı kararlılık ve inançla geleceğe taşınması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin her alanda gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

'Türkiye Yüzyılı vurgusu'

Açıklamasında Türkiye Yüzyılı vizyonuna da değinen Özhan, 'Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, aynı kararlılık ve inançla ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. İstanbul'un Fethi'nde ortaya konulan birlik, beraberlik ve hedefe odaklanma anlayışı bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel taşlarındandır' dedi.

Milletvekili Özhan, mesajının sonunda başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere İstanbul'un Fethi'nde görev alan tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek, fethin yıl dönümünü kutladı.

Kaynak : PERRE