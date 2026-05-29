Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, fethin yalnızca askeri bir başarı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Çimenden, İstanbul’un Fethi’nin adalet, medeniyet ve güçlü bir idealin simgesi olduğunu ifade ederek, bu anlayışın günümüzde de önemini koruduğunu söyledi.

Erkan Çimenden, 'Fethin ruhuyla, yeni bir dünya için yürüyoruz' başlığıyla yayımladığı mesajında, İstanbul'un Fethi'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

'Fetih bir medeniyet idealidir'

Mesajında İstanbul'un Fethi'nin yalnızca bir toprak kazanımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çimenden, fethin zulme karşı adaletin, karanlığa karşı ise yeni bir çağın habercisi olduğunu kaydetti. Çimenden, Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun ortaya koyduğu inanç, kararlılık ve azmin bugün de yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, fetihle birlikte insanlığın adalet, şefkat ve hürriyet anlayışıyla tanıştığını ifade etti.

'Bugün de aynı ruha ihtiyaç var'

Günümüz dünyasında da adil bir düzen anlayışına ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Çimenden, İstanbul'un Fethi'nde ortaya konulan değerlerin güncelliğini koruduğunu savundu. Açıklamada, farklı coğrafyalarda yaşanan savaşlar, ekonomik sorunlar ve sosyal adaletsizliklerin, insanlığın yeniden hakkaniyet temelinde şekillenecek bir sisteme ihtiyaç duyduğunu gösterdiği ifade edildi.

'Milli Görüş vurgusu'

Mesajında Milli Görüş hareketinin kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 'Bizim davamız, fetih davasıdır' sözünü hatırlatan Çimenden, Yeniden Refah Partisi'nin bu anlayış doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Çimenden, partilerinin ekonomik ve sosyal alanlarda hazırladığı projelerle Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediğini ifade ederek, ecdattan devralınan mirasa sahip çıkma ve Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşıma kararlılığında olduklarını kaydetti. Mesajının sonunda İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünü kutlayan Çimenden, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere fethe katılan tüm askerleri rahmet ve minnetle andı.

Adıyamanlılar net

Kaynak : PERRE