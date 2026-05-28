CHP örgütünün parti binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından katılım sağladığı etkinlikte Başkan Tutdere, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Program boyunca vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Tutdere'ye vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Bayramlaşma programında konuşan Başkan Tutdere, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Tutdere konuşmasında, 'Sevgili çocuklar, hanımefendiler, kıymetli misafirler, muhtarlarımız, il başkanımız, değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bugün kurbanın ikinci gününde bu anlamlı günde bir arada olduğumuzdan dolayı, bu anı paylaştığınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim' dedi.

Bayram süresince belediye ekiplerinin sahada görev yaptığını belirten Tutdere, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade ederek, 'Adıyaman Belediyesi olarak halkımızın birlik, beraberlik içerisinde, huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri için, bayram ve kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için her türlü tedbiri aldık. Ekiplerimiz sahada. Özellikle bayramın birinci gününde kesimhanedeki ekiplerimiz ve temizlik işleri ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizle sahadaydık' diye konuştu.

6 Şubat'ta Hayatını Kaybedenleri Andı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları da anan Tutdere, '6 Şubat'ta yitirmiş olduğumuz bütün canlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onların hatıralarını asla unutmayacağız ve unutturmayacağız' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tutdere, sosyal destek projeleri, altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla kentin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tutdere, 'Adıyaman'ımız özellikle belediyemizin çalışmaları ve diğer tüm kurumlarımızın çalışmalarıyla gün geçtikçe iyileşiyor. Biz Adıyaman Belediyesi olarak hem yapmış olduğumuz sosyal desteklerle hem yapmış olduğumuz altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, yollarla, yeni parklarla, kesimhanesiyle, halk ekmek fabrikasıyla, hayata geçirdiğimiz kütüphanelerle ve yeni tesislerimizle şehrimizi geleceğe umutla hazırlıyoruz' dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara teşekkür eden Başkan Tutdere, 'Burada en büyük destekçimiz halkımız, hemşehrilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onlardan aldığımız destek, dua ve dayanışmayla mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha güzel günlerde, daha güzel bayramlarda bir arada olacağız inşallah. Hepimizin bayramı kutlu olsun' diye konuştu.

