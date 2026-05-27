Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Bayramların toplumsal kaynaşmayı güçlendiren müstesna günler olduğunu belirten Hallaç, Kâhta'nın huzuru ve geleceği için temennilerde bulundu.

Başkan Hallaç, Kurban Bayramı'nın yalnızca bir ibadet olmadığını, aynı zamanda paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüllere dokunmanın en güzel vesilelerinden biri olduğunu ifade etti. Bayram günlerinde ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini belirten Hallaç, vatandaşların bayram ziyaretleri ve dayanışma faaliyetleriyle kardeşlik ruhunu daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

Mesajında bayramların kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği özel günler olduğuna dikkat çeken Hallaç, 'Muhabbetin, kardeşliğin ve dayanışmanın hâkim olduğu bu mübarek günleri hakkıyla değerlendirebilirsek, dargınlıkların yerini kucaklaşma, kırgınlıkların yerini gönül birliği alacaktır' ifadelerini kullandı.

Kahta'ya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Hallaç, ilçenin huzuru, birlik ve beraberliği için dua ederek, 'Kadim medeniyetlerin buluştuğu güzel Kâhta'mızın daha huzurlu, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara ulaşmasını temenni ediyorum. Rabbim ilçemizi her türlü afetten, fitneden ve musibetten muhafaza etsin' dedi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değinen Hallaç, Filistin halkının bayramı büyük acılar içerisinde karşıladığını belirterek tüm mazlum coğrafyalar için dua ettiklerini ifade etti.

Başkan Hallaç, mesajının sonunda Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşların kestikleri kurbanların, ettikleri duaların ve yaptıkları hayırların Hak katında kabul olmasını temenni etti.

Mehmet Can Hallaç, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu nice bayramlar diledi.

