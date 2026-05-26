Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimi için kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kurban Kesiminde Hijyen Kurallarına Dikkat

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, kurban kesimi sırasında çevre sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla temizlik ve hijyen kurallarına titizlikle uyulmasının önem taşıdığı belirtildi.

Derinin Ete Teması Önlenmeli

Açıklamada, kesim sırasında derinin dış yüzeyinin ete temas ettirilmemesi gerektiği vurgulanarak, bunun mikrop bulaşmasını önlemek açısından kritik olduğu ifade edildi.

İç Organların Çıkarılmasında Hijyen Vurgusu

İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsakların vakit kaybedilmeden çıkarılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, içeriklerin ete bulaşmasının önlenmesi ve çevreyi kirletmeyecek şekilde uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi gerektiği kaydedildi.

Hastalıklı Organlar Veteriner Hekime Gösterilmeli

Bakanlık, anormal görünümlü organlar ile iltihaplı, kokulu ya da pıhtılaşmayan kan içeren etlerin mutlaka veteriner hekime gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Çevre ve Hayvan Sağlığı İçin Uyarı

Açıklamada ayrıca, kist hidatik riski nedeniyle karaciğer ve akciğer gibi organların yanı sıra kesimden çıkan atıkların kesinlikle evcil ya da yabani hayvanlara verilmemesi gerektiği belirtilerek, bu atıkların hayvanların ulaşamayacağı şekilde derin çukurlara gömülerek imha edilmesi gerektiği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hem çevre sağlığı hem de insan sağlığının korunması için kurban kesimlerinde hijyen kurallarına hassasiyetle uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE