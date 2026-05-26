AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Özhan, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren ve manevi değerleri pekiştiren özel günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla kapsamlı bir mesaj yayımlayan Milletvekili Hüseyin Özhan, bayramların paylaşma, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

'BAYRAMLAR KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRİYOR'

Bayramların toplumun birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini kaydeden Özhan, Kurban Bayramı'nın manevi değerlerin yoğun şekilde hissedildiği özel günlerden biri olduğunu söyledi.

Özhan açıklamasında, 'Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği özel zamanlardan biri olduğunu ifade ederek, bu mübarek günlerin toplumsal huzur ve dayanışmanın artmasına vesile olduğunu' belirtti.

'ADIYAMAN KARDEŞLİĞİN EN GÜÇLÜ YAŞANDIĞI ŞEHİRLERDEN BİRİ'

Adıyaman'ın tarih boyunca kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak yaşam kültürünün güçlü şekilde yaşandığı şehirlerden biri olduğunu ifade eden Özhan, şehrin köklü medeniyet birikimine dikkat çekti.

Özhan, 'Adıyaman'ın köklü medeniyet birikimi, güçlü aile yapısı ve dayanışmacı toplumsal yapısıyla her zaman örnek bir şehir olduğunu' belirterek, özellikle son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen Adıyamanlı vatandaşların ortaya koyduğu birlik ruhunun takdire şayan olduğunu kaydetti.

'ADIYAMAN YENİDEN AYAĞA KALKIYOR'

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da devlet-millet dayanışmasıyla yaraların sarılmaya devam ettiğini belirten Özhan, yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Özhan, 'Adıyamanlı hemşehrilerimiz, gösterdikleri sabır, metanet ve güçlü duruşla her türlü takdiri hak etmektedir. Şehrimizin yeniden inşası ve ihyası noktasında çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Adıyaman'ımız daha güçlü, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir olarak ayağa kalkmaya devam edecektir' dedi.

'BAYRAMLAR PAYLAŞMANIN EN GÜZEL VESİLESİDİR'

Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve ihtiyaç sahiplerini hatırlama açısından önemli anlam taşıdığını ifade eden Özhan, özellikle depremzede ailelerin, yaşlıların, yetimlerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların unutulmaması gerektiğini söyledi.

Özhan açıklamasında, 'Bayram sevincini hep birlikte yaşamak, sofralarımızı paylaşmak, gönüllere dokunmak ve kardeşlik iklimini büyütmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Kurban Bayramı, sadece ibadet değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da güçlü bir sembolüdür' ifadelerini kullandı.

TÜM İLÇELERE BAYRAM SELAMI

Mesajında Besni, Kahta, Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Gerger, Sincik ve Adıyaman merkeze de özel olarak değinen Özhan, tüm ilçelerde bayram coşkusunun huzur içerisinde yaşanmasını temenni etti.

Adıyaman'ın her noktasında birlik ve beraberliğin güçlenmesini dileyen Özhan, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

'BAYRAM UMUTLARIMIZI BÜYÜTSÜN'

Milletvekili Hüseyin Özhan, mesajının sonunda Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Özhan açıklamasını, 'Bu mübarek Kurban Bayramı'nın başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum. Bayramın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, geleceğe dair umutlarımızı büyütmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum' sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE