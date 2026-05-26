Programda partililerle tek tek bayramlaşan İl Başkanı Emircan Alsan, birlik ve beraberlik mesajları vererek partililerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Alsan, yaptığı konuşmada dayanışma ve kardeşlik duygularının önemine dikkat çekti.

Başkan Alsan, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

'Malumunuz ülkemizde demokrasi son zamanlarda çok ağır yara almakta ve seçmenin sandığı olan inancı her geçen gün kaybolmaktadır. Bizim partimizi kurduğumuzdan beri belirttiğimiz bir durum var. İktidar partisi tüm yetkiler elindeyken bütün kudreti varken, problem çözemez hale gelmiş. Ana muhalefet partisi de maalesef bu yönetilemezlige rağmen 24 senedir iktidara gelememiş durumdadır. Biz ilk günden parti olarak bu amaçla kurulduk. Biz Anahtar Parti ile milletimizin gönlüne yürümeye devam ediyoruz. Hepinizin malumudur şu anda Anahtar Parti Türkiye'nin 4 partisidir ve Genel Başkanımızın tabiriyle ilk sandık önümüze koyulduğunda sürpriz Parti olacaktır. Kimsenin tahmin etmediği beklemediği bir oyun potansiyeline sahibiz. Cumhuriyetçiler Cumhuriyeti muhafazakarlar muhafaza etmesi gerekenleri milliyetçiler bu toprağımızın bereketini koruyamamış durumdalar anahtar parti tam olarak buraya kuruldu. Anahtar Parti tam olarak buraya kuruldu. Hem Cumhuriyeti koruyacak. Hem muhafazakarların muhafaza edemediklerini koruyacak, hem de ülkemizi vatandaşımızı huzura refaha erdirecek politikalar gitmektedir. Bir kurban bayramı arefesindeyiz. Kurban adanmışlık demektir. Bizim mücadelemizde bu memlekette kurbana ihtiyacı olan hiçbir vatandaşımız kalmayana kadar bu ülkeye kendimizi adamaktır. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşımızın teveccühüyle elimizde olacak yetkilerle bu yolda mücadele etmeye devam edeceğiz. Memleketin hiçbir sorunu kalmayana kadar, memleketin emeklisi 30-40 sene çalışıp sonra Huzurlu bir hayat yaşayana kadar Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde kendimizi bu yola adadık. Kurban Bayramının, vatanımıza, milletimize, devletimize, Adıyamanlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bu bayram paylaşma bayramıdır. İnşallah bayramda kurbanlarımızı keseceğiz. İmkanı olanlar, kurbanlarını imkanı olmayanlara dağıtacak. Bu bayramın amacı budur. Şimdiden kestiğimiz, keseceğimiz kurbanlarımızı Allah kabul etsin. '

