İş İnsanı Ramazan Emre Boztepe, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların sevgi, saygı ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli zamanlar olduğunu belirtti. Bayramların toplumsal hayatta ayrı bir yere sahip olduğunu ifade eden Boztepe, birlik ve beraberlik ruhunun bu özel günlerde daha güçlü hissedildiğini kaydetti.

'Bayramlar Milli Birlik Ve Beraberliği Güçlendiriyor'

Boztepe mesajında, 'Milletimizi manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran; sevgi, saygı ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı bir Kurban Bayramı'na daha erişmenin sevincini ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz' dedi.

Bayramların barış, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Boztepe, 'Toplumsal hayatımızda ayrı bir öneme sahip olan bayramlar; iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevgi ve hoşgörü ikliminde dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu önemli günlerdir' ifadelerini kullandı.

'İhtiyaç Sahipleri Unutulmamalı'

Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhunu büyüttüğünü vurgulayan Boztepe, vatandaşlara ihtiyaç sahiplerini unutmama çağrısında bulunarak, 'Başta aile büyüklerimiz ve yakınlarımız olmak üzere, ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, öksüz ve yetim çocukları, yaşlı ve hastaları, şehit yakınlarını ve gazilerimizi ziyaret ederek ilgi ve şefkatimizi hissettirelim' dedi.

'Bayram Huzur ve Sağlık Getirsin'

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Boztepe, 'Başta Adıyamanlı hemşerilerimin ve arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutluyor, bayramın ilimize, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum' ifadelerine yer verdi.

