Meteoroloji Kurban Bayramı'nı kapsayan haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kentte bayram tatili boyunca hava genel olarak parçalı ve bulutlu seyredecek.

Arife günü olan 26 Mayıs Salı günü Adıyaman'da havanın yağışlı olması, sıcaklığın 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba bayramın ilk günü yağış öngörülmezken, sıcaklığın 30 derece civarlarına yükselmesi bekleniyor.

Bayramın ikinci günü sıcak geçecek!

Meteoroloji tahminlerine göre bayramın ikinci gününde Adıyaman genelinde parçalı bulutlu sıcak bir havanın hakim olması beklenirken bazı ilçelerde yağış bekleniyor.

Bayramın son gününde ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, kent genelinde yağış beklenmediği bildirildi.

