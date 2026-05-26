Adıyaman Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı açıklamada birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Başkan Ertaş, bayramların milli ve manevi değerlerin güçlendiği özel günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayan İbrahim Ertaş, mesajına Hac Suresi'nin 37'nci ayetini hatırlatarak başladı. Ertaş, açıklamasında, 'Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan yalnızca sizin takvanızdır' ayetine yer verdi.

Bayramların manevi iklimine dikkat çeken Ertaş, Kurban Bayramı'nın teslimiyetin, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerden biri olduğunu belirtti.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZ GÜÇLENİYOR'

Aziz milletin asırlardır yaşattığı milli ve manevi değerlerin bayramlarla birlikte daha da güç kazandığını ifade eden Ertaş, birlik ve beraberlik ruhunun bu özel günlerde daha da pekiştiğini kaydetti.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Ertaş, milletin yardımlaşma ve paylaşma anlayışını medeniyetin en kıymetli miraslarından biri olarak gördüğünü belirtti.

'PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ BAYRAMLARDA YAŞATILIYOR'

Açıklamasında ortak değerler etrafında kenetlenmenin önemine değinen Ertaş, aynı vatana, aynı bayrağa ve aynı inanca bağlı bir millet olmanın sorumluluğuyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ertaş, 'Bizler; aynı inanca, aynı vatana ve aynı bayrağa gönülden bağlı bir millet olarak yardımlaşmayı ve paylaşmayı medeniyetimizin en kıymetli mirası kabul ediyoruz. Bu miras bayramlarımızda özellikle de Kurban Bayramımızda bütün zenginliğiyle yaşatılmaktadır' ifadelerini kullandı.

DOĞU TÜRKİSTAN VE GAZZE VURGUSU

Mesajında İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere de değinen Ertaş, Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarında yaşanan acıların sona ermesini temenni etti.

Ertaş, zulüm ve çatışmaların bir an önce son bulmasını dileyerek, barış, huzur ve kardeşlik çağrısında bulundu.

'BAYRAMIMIZ HUZUR VE BEREKET GETİRSİN'

İbrahim Ertaş, mesajının sonunda başta kamu çalışanları olmak üzere tüm vatandaşların ve Türk-İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ertaş 'Bu vesileyle Doğu Türkistan ve Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarımızdaki zulmün, soykırımın bir an önce son bulmasını diliyor; başta kamu çalışanlarımız olmak üzere aziz milletimizin ve Türk-İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımızın ülkemize ve gönül coğrafyamıza huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

