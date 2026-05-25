TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusunda bulundu. Bayramların milli ve manevi değerlerin güçlendiği, kardeşlik hukukunun yeniden can bulduğu özel günler olduğunu belirten Babar, güçlü bir millet olmanın yolunun ortak değerlere sahip çıkmaktan geçtiğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, dayanışmanın, fedakârlığın ve teslimiyetin simgesi olduğunu belirten Yusuf Babar, Türk milletinin mayasında bulunan yardımlaşma ruhunun asırlardır toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden biri olduğunu söyledi.

Milli kimliğe sahip çıkan, manevi değerlerini koruyan ve birbirine bağlı nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çeken Babar, bugün herkese düşen görevin ecdattan emanet alınan vatana, bayrağa ve mukaddes değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade etti. İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmanın ve milli birlik ruhunu canlı tutmanın önemine işaret eden Babar, toplumsal dayanışmanın her zaman korunması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Yusuf Babar, kahraman gazilere de şükranlarını sundu. Türk milletinin huzuru, devletin bekası ve mazlum coğrafyaların selameti için dua ettiklerini ifade eden Babar, Kurban Bayramı'nın ülkeye, millete ve Türk-İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ederek vatandaşların bayramını kutladı.

