Adıyaman'da Kurban Bayramı kutlama programı Polis Evi'nde gerçekleştirildi. Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, protokol üyeleri, emniyet teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bayramlaşma gerçekleştirildi.

Programda açıklamalarda bulunan Vali Küçük, 'Birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan mübarek Kurban Bayramı'nın Adıyamanlı hemşerilerimize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine huzur ve güzellikler getirmesini diliyoruz' dedi.

