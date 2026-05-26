Mali Müşavir Mehmet Küçük, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Küçük, bayramların milli ve manevi değerlerin güçlendiği özel günler olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Mehmet Küçük, milletçe paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek günlere ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın yalnızca dini bir ibadet olmadığını ifade eden Küçük, bayramların gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği ve toplumsal dayanışmanın güç kazandığı önemli zamanlar olduğunu söyledi.

Küçük açıklamasında, 'Kurban Bayramı; sadece bir ibadet değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin güç kazandığı kutlu bir zaman dilimidir' ifadelerini kullandı.

Türk milletinin sahip olduğu milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çeken Küçük, asırlardır toplumu ayakta tutan dayanışma ruhunun güçlü bir medeniyet mirası oluşturduğunu belirtti.

Küçük, 'Aziz milletimizi asırlardır ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz; Türk milletinin dayanışma ruhu, İslam'ın rahmet ve merhamet anlayışıyla bütünleşerek bizlere güçlü bir medeniyet mirası bırakmıştır' dedi.

Açıklamasında dil, din, kültür ve tarih gibi ortak değerlerin korunmasının önemine vurgu yapan Küçük, toplumun kardeşlik duygusu içerisinde geleceğe daha güçlü şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.

Küçük, 'Bugün bizlere düşen görev; dilimize, dinimize, kültürümüze, tarihimize ve kardeşliğimize sahip çıkarak geleceğe daha güçlü yürümektir' ifadelerine yer verdi.

Mesajında Türk ve İslam coğrafyasında yaşanan gelişmelere de değinen Küçük, savaşların, zulümlerin ve gözyaşlarının sona ermesi temennisinde bulundu.

Başta Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşayan soydaşların huzur, özgürlük ve adalete kavuşmasını dileyen Küçük, tüm Müslümanların barış içerisinde yaşaması gerektiğini ifade etti.

Küçük açıklamasında, 'Türk ve İslam dünyasının dört bir yanında yaşanan acıların sona ermesini, savaşların, zulümlerin ve gözyaşlarının dinmesini temenni ediyoruz. Başta Doğu Türkistan olmak üzere mazlum coğrafyalarda baskı altında yaşayan soydaşlarımızın ve tüm Müslüman kardeşlerimizin huzura, özgürlüğe ve adalete kavuşmasını yürekten diliyoruz' dedi.

Mali Müşavir Mehmet Küçük, mesajının sonunda tüm vatandaşların ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Küçük açıklamasını, 'Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin ve tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum' sözleriyle tamamladı.

