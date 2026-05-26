Adıyaman Üniversitesi'nde Kurban Bayramı öncesi geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Rektörlük Bahçesi'nde düzenlenen programa üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Törende personelle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günler olduğuna dikkat çekti.

Rektör Keleş, paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının bayramlarda daha da anlam kazandığını belirterek, Adıyaman Üniversitesi ailesinin güçlü dayanışma kültürüyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversitenin gelişimine katkı sunan tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Keleş, Kurban Bayramı'nın personel ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu

