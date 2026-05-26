Adıyaman genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda düzenlenen tefecilik operasyonunda, şüphelilere ait 9 ikamet, 3 iş yeri ve 6 araçta arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramalarda 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, silahlara ait çok sayıda fişek ile çok sayıda senet ve hesap kayıtlarının bulunduğu doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.' ifadelerine yer verildi.

