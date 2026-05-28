Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile şehitlikler ziyaret edildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçede ikamet eden şehit ailelerinin Kurban Bayramı kutlandı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Jandarma ve polis ekipleri ilçedeki şehitlikleri de ziyaret ederek dua etti.

Gölbaşı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, şehit ailelerinin devletin her daim yanlarında olduğu ifade edildi.