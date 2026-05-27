İşçi Haklarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (İŞÇİ-DER) Genel Başkanı Muttalip Akkuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toplumsal dayanışma, emek mücadelesi, birlik ve kardeşlik vurgusunun öne çıktığı mesajında Akkuş, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna günlerden biri olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Akkuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Kurban Bayramı; paylaşmanın, yardımlaşmanın, sabrın ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı müstesna zamanlardandır. Bu kutlu günler; milli ve manevi değerlerimizi pekiştirdiğimiz, kırgınlıkları geride bıraktığımız, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz önemli fırsatlardır.

Milletçe birlik, beraberlik ve manevi huzur içerisinde idrak ettiğimiz mübarek Kurban Bayramı'nın; ülkemize, aziz milletimize, emekçi kardeşlerimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Bugün dünyanın zor bir dönemden geçtiği hepimizin malumudur. Böylesine hassas bir süreçte; ülkemizin bekası, milletimizin birliği ve devletimizin gücü her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Farklı düşüncelerimiz olsa da hepimizin ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu nedenle kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal birlik ruhumuzu daha da büyütmek zorundayız.

Özellikle alın teriyle yaşam mücadelesi veren işçi kardeşlerimizin hak ettikleri yaşam koşullarına kavuşmaları, sosyal adaletin güçlenmesi ve emeğin hak ettiği değeri görmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bugün İŞÇİ-DER olarak; Türkiye'nin dört bir yanında 40 ilde teşkilatlanmış güçlü yapımızla emekçinin sesi olmaya, işçi haklarını savunmaya ve hak mücadelesini büyütmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük sivil işçi hareketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla; emeğin onurunu koruyan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve çalışanların sesi olan bir anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Bu mübarek günlerde en büyük temennimiz ise; başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda akan kanın durması, gözyaşlarının dinmesi, savaşların sona ermesi ve insanlığın yeniden barış, adalet ve huzur iklimine kavuşmasıdır. Dualarımız; zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm mazlum halklarla birliktedir.

Gelin, bu bayramda da birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendirelim. Rabbim; ülkemizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin, milletimizi huzur ve refah içerisinde nice bayramlara ulaştırsın.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, emekçi kardeşlerimiz ve tüm vatandaşlarımız olmak üzere herkesin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve umut getirmesini diliyorum.'

Muttalip Akkuş, mesajında ayrıca Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan acıların son bulması temennisinde bulunarak, birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Kaynak : PERRE