Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde güvenlik görevlilerine yönelik gerçekleşen bıçaklı olayın ardından açıklama yaptı. Sağlık çalışanları ve güvenlik personelinin can güvenliğinin korunması gerektiğini belirten Karakuş, sağlıkta şiddete karşı daha etkili ve caydırıcı adımlar atılması çağrısında bulundu.

Başkan Karakuş yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ile güvenlik personelinin can güvenliğinin artık tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, 'Sağlıkta şiddet maalesef devam etmektedir. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlilerimiz bıçaklı saldırıya uğramıştır. Görevini fedakârca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik personellerimizin can güvenliği artık tartışma konusu olmamalıdır' dedi.

Sağlık kurumlarının 'sıfır toleranslı alan' ilan edilmesi gerektiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:

'Sağlıkta şiddet artık son bulmalıdır. Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konuda daha caydırıcı ve etkili adımlar atmalıdır. Sağlık kurumları 'sıfır toleranslı alan' ilan edilmeli, sağlık çalışanlarına ve görevli personele yönelik şiddet uygulayanlar hakkında gerekli yasal işlemler gecikmeden uygulanmalıdır. Şiddeti gerçekleştiren kişiler tutuklanmalı ve cezalar caydırıcı hale getirilmelidir.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Unutulmamalıdır ki; sağlıkta şiddet, insanlığa yapılmış bir saldırıdır.'

Ne olmuştu?

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, madde ve alkol etkisinde oldukları ve algılarının kapalı olduğu öne sürülen şahısların iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı iddia edilmişti.

Edinilen bilgilere göre hastane içerisinde yaşanan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine saldırgan şahıslar, görev başındaki iki güvenlik personeline bıçakla saldırdı. Yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE